Riforma Primavera 1, Valentini: «Un modo di aiutare i giovani»

Antonello Valentini, ex dirigente della FIGC, commenta così la riforma del campionato Primavera 1. Le sue dichiarazioni

Antonello Valentini, ex dirigente della FIGC, commenta così la riforma del campionato Primavera 1. Le sue dichiarazioni a TMW Radio.

«Un modo per aiutare i nostri giovani. E’ una prima breccia, di fronte a una situazione stagnante che stava diventato sconcertante per la miopia di certe scelte ed interessi economici che vengono prima di tutto, dobbiamo dare atto alle Lega di Serie A che è stato fatto un primo passo. Non è molto ma rispetto allo zero assoluto di prima lo è».