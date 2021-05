Riforma Coppa Italia, ricordate Alessandria-Milan? «Traguardo storico»

La riforma della Coppa Italia ha fatto discutere. Ne ha parlato l’allenatore che portò l’Alessandria in semifinale contro il Milan

La riforma della Coppa Italia è il tema che più di tutti ha fatto discutere in questi giorni. Ne ha parlato Angelo Gregucci, allenatore che nel 2015/16 portò l’Alessandria a giocarsi la semifinale della manifestazione contro il Milan. Ecco le sue parole a Tuttomercatoweb: «È una decisione che toglie un sogno a quei giovani calciatori che possono ambire a confrontarsi con i colleghi di Serie A. Dal punto di vista culturale, ci porta in una direzione diversa rispetto ad altre nazioni: penso per esempio all’Inghilterra, dove in FA Cup squadre di terza divisione sono arrivate in fondo alla competizione.»

«La Coppa Italia sta diventando una coppa di lega di Serie A e B, per interessi televisivi e commerciali: si punta a giocare poche partite, più prestigiose. Ma così si toglie del romanticismo: noi con l’Alessandria abbiamo raggiunto un traguardo storico, purtroppo siamo lontani dalla cultura sportiva di altri Paesi di cui parlavo prima.»