Rientro Caldara in Milan Salernitana: saranno i primi e ultimi minuti del difensore in rossonero. Il momento del cambio

C’è spazio anche per Caldara in Milan Salernitana. Il difensore sostituisce Gabbia e mette sulle gambe i primi minuti con la prima squadra. Sfortunatissimo l’italiano che per infortunio non ha mai giocato in Serie A con la maglia del Diavolo dal suo arrivo.

Da qualche settimana si è a conoscenza del suo futuro che sarà lontano da Milano. Quelli contro la Salernitana sono quindi i primi e anche ultimi minuti in rossonero.