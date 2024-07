Pavlovic Milan, il colpo SI AVVICINA? Spunta l’INDIZIO dai convocati del Salisburgo per l’amichevole

Pavlovic Milan, il colpo SI AVVICINA? Spunta l’INDIZIO dai convocati del Salisburgo per la prima amichevole stagionale

Arriva un segnale che fa sognare i tifosi milanisti sul buon esito della trattativa tra il calciomercato Milan e Strahinja Pavlovic, obiettivo numero uno per la difesa. Il gigante serbo del Salisburgo è la prima scelta di Fonseca in quel ruolo.

Nella giornata di ieri la squadra austriaca è scesa in campo nella OFB Cup contro il Dornbirn, per la prima amichevole stagionale e Pavlovic non rientrava tra i convocati del tecnico Pep Lijnders. Segnale inequivocabile di un suo trasferimento davvero vicino, anche se il club austriaco ha ufficialmente spiegato la sua esclusione dalla lista dei convocati per via di una carenza di allenamenti nelle gambe.