Thiaw Milan, il Newcastle CHIEDE informazioni: il FASCINO della Premier League e il PREZZO fatto dai rossoneri per il difensore

Malick Thiaw potrebbe salutare il calciomercato Milan in questa finestra estiva. Per il difensore tedesco sarà difficile resistere al fascino della Premier League e al corteggiamento del Newcastle.

Repubblica specifica però come il club inglese per il momento abbia chiesto soltanto informazioni ai rossoneri per il centrale tedesco, senza avanzare per il momento alcuna offerta. Il diavolo valuta il proprio difensore almeno 40 milioni di euro.