Ricordate José Mari? E’ diventato una ‘montagna di muscoli’

L’attaccante spagnolo, al Milan nei primi anni 2000, adesso spopola sui social con il suo fisico impressionante, una ‘montagna di muscoli’

Non che abbia lasciato un ricordo indelebile nella storia del Milan ma José Mari, ad esempio, giocò il famoso derby dell’11 maggio 2001 vinto per 6-0.

Passato dal Milan come la più classica delle meteore, per non dire direttamente un bidone, José Mari ora, appesi gli scarpini al chiodo, è diventato un influencer sui social grazie al lavoro da bodybuilder effettuato sul suo fisico che lo ha portato ad essere ‘una montagna di muscoli’ come sottolineato dal quotidiano spagnolo Marca.