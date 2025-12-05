Ricci a SportMediaset: «È mancato un po’ di ritmo, la nostra è stata una giornata no. Ripercussioni? No e vi spiego perchè»

Ricci, centrocampista del Milan, ha analizzato l’eliminazione dalla Coppa Italia per mano della Lazio di Sarri: le sue dichiarazioni

Samuele Ricci, centrocampista rossonero che ieri ha giocato da titolare per tutta la partita, è intervenuto nel post gara ai microfoni di SportMediaset per analizzare l’eliminazione dalla Coppa Italia. Ricci ha identificato i problemi principali della squadra nel match contro la Lazio, parlando apertamente della mancanza di ritmo e degli errori tecnici diffusi. Nonostante il dispiacere per l’obiettivo sfumato, il centrocampista ha voluto rassicurare l’ambiente: la sconfitta non influenzerà i traguardi più grandi della stagione.

Cos’è mancato al Milan?

RITMO E CONCRETEZZA – «È mancato un po’ di ritmo, questo è quello che mi è parso dal campo: ci sono stati un po’ troppi errori tecnici, anche io ho sbagliato un po’ troppo. Non siamo riusciti a trovare l’occasione giusta e a essere concreti: abbiamo creato qualcosina ma non tantissimo. Poi abbiamo preso gol su una palla inattiva e quello ha fatto la differenza».

Non vi aspettavate una Lazio così aggressiva?

TENSIONE E RIPARTENZA – «No, ce la aspettavamo perché lo avevamo detto fin da subito, specialmente da come era finita a Milano. Per una buona parte della gara abbiamo tenuto anche bene la palla ma è mancata un’imbucata e un qualcosa in ripartenza. Ci dispiace perché era una partita secca, non puoi tornare indietro e dobbiamo pensare alla prossima a Torino».

Obiettivo sfumato presto: rischia di trascinarsi qualcosa negli obiettivi più grandi?

VOLTARE PAGINA – «No, questo no. Ci sta perdere, venivamo da tanti risultati positivi. La Lazio è un’ottima squadra, dei buonissimi giocatori: era la nostra giornata no e non siamo stati al top fin da subito. C’è solo da voltare pagina».