 Ricci Milan, il saluto ai tifosi del Torino dell'ex granata
Ricci Milan, il saluto ai tifosi del Torino dell'ex granata. La reazione gli rende omaggio

Pulisic Milan, statunitense fuori dal comune! Numeri incredibili: un gol ogni...

Milan da sogno: il dato OPTA parla chiaro. I rossoneri quando superano questa quota...

Milan Como, il match dei rossoneri a Perth diventa un caso. C'entra anche la FIFA

Milan Como, Ramazzotti spiega la scelta dei rossoneri sul rinvio del match

Ricci Milan, il saluto ai tifosi del Torino dell’ex granata. La reazione gli rende omaggio

31 secondi ago

Ricci

Ricci Milan, il saluto ai tifosi del Torino dell’ex granata. La reazione gli rende omaggio. Segui le ultime sui rossoneri

La partita di ieri del Milan contro il Torino è stata una montagna russa di emozioni non solo per la rimonta rossonera, ma in particolare per Samuele Ricci. Per il centrocampista toscano, pilastro del Diavolo in questa stagione, è stato un ritorno al passato davvero toccante: la prima volta da avversario all’Olimpico Grande Torino, lo stadio che lo ha visto crescere e che, di fatto, gli ha permesso di compiere il grande salto a Milanello quest’estate.

Nonostante la vittoria del Milan, i riflettori post-gara si sono accesi sul gesto di grande affetto del numero 8 rossonero. Dopo aver salutato e festeggiato con i tifosi rossoneri sotto il settore ospiti, Ricci si è diretto dall’altra parte dello stadio, verso la Curva Maratona. Lì, dove risiede il cuore pulsante e i sostenitori più caldi dei granata, l’ex idolo ha voluto ricambiare l’amore ricevuto. Gli ex sostenitori hanno risposto con un applauso scrosciante e sincero: un chiaro segnale di un rispetto reciproco e di un legame che non è stato scalfito dal trasferimento.

Le Parole di Ricci: “Serata Emozionante e Grande Reazione”

In conferenza stampa, il giovane regista del centrocampoSamuele Ricci, non ha nascosto la sua emozione, commentando sia il momento personale che l’andamento della gara. “Serata molto emozionante per me,” ha dichiarato Ricci. “Mi ha fatto molto piacere vedere tutte le persone che avevo avuto al Torino, c’è stato un bel rapporto ed è questa la cosa che mi gratifica di più.”

Passando all’analisi tattica, il centrocampista ha elogiato la capacità di reazione dei rossoneri, che hanno saputo ribaltare l’inerzia del match. “È stata una partita a due facce: siamo entrati timidi, ma c’è stata una grande reazione, abbiamo gestito bene la palla, andando sulle fasce e senza forzare palle interne. E abbiamo vinto“.

La Gestione Tecnica di Allegri e Tare

La capacità di rimonta e la successiva gestione della palla evidenziate da Ricci sono il frutto del lavoro svolto dal nuovo allenatore Massimiliano Allegri, il tattico esperto che sta plasmando un Milan solido e capace di leggere i momenti della gara. La maturità dimostrata da Ricci in una serata così sentita conferma la visione strategica del nuovo Direttore SportivoIgli Tare, l’abile dirigente albanese, che ha puntato con decisione sull’acquisto del talento italianoper rinforzare il cuore del centrocampo, affiancandolo a campioni di esperienza come Luka Modrić.

Il successo del Milan al Grande Torino non è stato solo un risultato di classifica, ma una dimostrazione di carattere, e il tributo della Maratona a Ricci è la prova che nel calcio, talvolta, l’affetto va oltre la rivalità.

