Ricci Milan, parole al miele per il suo ‘mentore’ Luka Modric: «Il più forte, questa cosa mi ha davvero sorpreso di lui». Le ultimissime notizie

Samuele Ricci, centrocampista del Milan tornato a vestire la maglia della Nazionale italiana in questa sosta, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Rai Sport, offrendo il suo punto di vista su alcuni compagni di squadra rossoneri. In particolare, il giovane centrocampista si è soffermato sull’impatto e sulle qualità del fuoriclasse croato Luka Modric. Le sue parole sono un attestato di stima incondizionato.

Alla domanda su cosa significhi giocare accanto a Modric, Ricci non ha avuto dubbi. «Luka è il giocatore più forte che ho incontrato in carriera», ha affermato il centrocampista, evidenziando come l’importanza del croato vada oltre la pura tecnica.

«Al di là della qualità, mi ha colpito la sua umiltà, l’importanza che dà a ogni compagno e la disponibilità che offre», ha spiegato Ricci. Il centrocampista del Milan di Massimiliano Allegri e Igli Tare ha poi sottolineato un aspetto non scontato per un campione della sua esperienza: «A quarant’anni non penso siano cose scontate, e credo siano gli aspetti da rubargli».

Proseguendo nell’analisi su cosa renda Modric così speciale, Ricci ha insistito sull’intelligenza tattica e sulla dedizione. «Tante cose. La tecnica risalta, ma colpisce l’intelligenza, anche in fase di non possesso», ha concluso. L’impegno in campo di un veterano è un esempio per tutti: «Come ho detto prima, a quarant’anni non è scontato correre come tutti gli altri, se non di più». L’elogio di Ricci evidenzia come Modric non sia solo un’aggiunta di qualità, ma un vero e proprio mentore nello spogliatoio rossonero.