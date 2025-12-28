Ricci pedina di scambio, Allegri ha le idee chiare: il futuro del centrocampista del Milan sembra delineato

Ricci possibile pedina per arrivare a Federico Gatti, l’esperto di mercato Fabrizio Romano ha fatto chiarezza sulla situazione

Il periodo natalizio, si sa, è terreno fertile per le suggestioni di calciomercato, ma spesso la realtà dei fatti segue binari differenti rispetto ai rumors. Negli ultimi giorni, l’indiscrezione di un possibile scambio tra Milan e Juventus che coinvolgerebbe Samuele Ricci e Federico Gatti ha infiammato i social e le testate sportive. Tuttavia, a riportare l’ordine ci ha pensato l’esperto di mercato Fabrizio Romano, supportato dalle dichiarazioni del tecnico rossonero.

La smentita sullo scambio: Ricci non si muove

Secondo quanto raccolto da Romano, non risulta l’avvio di alcuna trattativa concreta tra i rossoneri e la Vecchia Signora per imbastire questa operazione. Nonostante le voci circolate durante il Natale, l’idea di vedere Ricci a Torino in cambio del centrale bianconero rimane, allo stato attuale, priva di fondamento.

Samuele Ricci, il giovane metodista della nazionale italiana dotato di una visione di gioco cristallina e di una pulizia tecnica rara, è considerato un elemento fondamentale nel centrocampo del Diavolo. La sua crescita costante lo ha reso un perno del reparto, e privarsene a metà stagione non rientra nei piani della società meneghina.

Il muro di Massimiliano Allegri

A chiudere definitivamente la porta a ogni possibile speculazione è stato proprio Massimiliano Allegri. L’allenatore livornese, guida esperta dei rossoneri e stratega capace di valorizzare il talento tattico dei suoi registi, ha confermato fermamente l’intenzione di tenere Ricci a Milanello.

Allegri vede nel classe 2001 l’equilibratore necessario per le sue rotazioni e non ha alcuna intenzione di privarsi di un giocatore così funzionale al suo modulo. Dall’altra parte, sebbene Federico Gatti — difensore roccioso e carismatico che ha fatto della grinta la sua firma d’autore — sia un profilo stimato, il costo tattico di perdere Ricci viene considerato troppo elevato dal tecnico toscano.

Strategie future per il club di via Aldo Rossi

Mentre le voci sullo scambio sfumano, il Milan resta comunque vigile sul mercato per puntellare i reparti necessari, ma senza smantellare l’ossatura della squadra. La conferma della permanenza di Ricci rappresenta un segnale di continuità importante per il Diavolo, che punta a una seconda parte di stagione da protagonista.

I tifosi possono dunque dormire sonni tranquilli: il futuro di Samuele Ricci, almeno per questa finestra invernale, sarà ancora tinto di rossonero sotto gli ordini di Allegri.