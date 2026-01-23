Ricci e non solo: quanta abbondanza per Allegri in vista della Roma. Max sorride perchè… Ultimissime

Ricci è il simbolo della nuova abbondanza del Milan in vista della sfida contro la Roma: Allegri ha finalmente la rosa al completo

A due giorni dal fischio d’inizio della sfida capitale contro la Roma di Gian Piero Gasperini, l’atmosfera a Milanello è un mix di fiducia e concentrazione. La notizia del giorno sorride a Massimiliano Allegri: Alexis Saelemaekers ha superato il fastidio all’adduttore, è tornato ad allenarsi stabilmente con i compagni e va verso la convocazione per la gara da ex all’Olimpico.

Tuttavia, il tecnico livornese si porta dietro due dubbi profondi che scioglierà solo dopo la rifinitura di sabato, come riportato da TMW.

Allegri e il ballottaggio difensivo: Pavlovic vs De Winter

In difesa, accanto a Gabbia e Tomori, la maglia sul centrosinistra è contesa da due profili in momenti diversi:

Strahinja Pavlovic: L’eroe dell’andata (decisa da una sua incursione) ha recuperato dai 9 punti di sutura all’arcata sopraccigliare. Il serbo è il titolare designato, ma Allegri valuta attentamente i rischi legati a possibili nuovi contatti aerei in una zona così delicata.

L’eroe dell’andata (decisa da una sua incursione) ha recuperato dai all’arcata sopraccigliare. Il serbo è il titolare designato, ma Allegri valuta attentamente i rischi legati a possibili nuovi contatti aerei in una zona così delicata. Koni De Winter: L’ex Juve e Genoa sta vivendo il suo miglior momento in rossonero. Dopo le critiche di fine 2025, ha iniziato il 2026 con solidità e duttilità. Allegri, che lo conosce bene dai tempi di Torino, apprezza la sua crescita mentale e potrebbe preferirlo se decidesse di non rischiare Pavlovic dal 1′.

Centrocampo: la tentazione Samuele Ricci

In mediana, la “nuova” gerarchia vede Samuele Ricci insidiare i titolarissimi. Allegri lo vede ormai come una mezzala moderna, affidabile e tatticamente intelligente: