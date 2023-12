Trevisani difende Pioli: «Li ha fatti lui 21 punti in 8 partite mica Topo Gigio»

Riccardo Trevisani, giornalista, ha difeso l’operato di Stefano Pioli alla guida del Milan: ecco cosa ha detto sul tecnico

Intervenuto a Cronache di Spogliatoio, Riccardo Trevisani ha parlato così di Pioli:

«La differenza è che la struttura delle altre squadre è migliore di quelle del Milan: Pioli è stato tristemente abbandonato al suo destino. Se va via Pioli, non pensate che il Milan riesca a fare risultato se perde mezza squadra per infortunio. Li ha fatti Pioli 21 punti in 8 giornate, non Topo Gigio. Su una scala da uno a cento, avrà il 30-40% delle responsabilità: il resto è alcuni giocatori che sono arrivati dal mercato strapagati e la parte societaria».