Ricardo Rodriguez, nuovo incontro col Torino: si prova a chiudere

Ricardo Rodriguez al Torino: oggi la dirigenza di Torino e Milan si incontreranno nuovamente per definire la cessione del terzino

Ricardo Rodriguez sempre più verso il Torino: secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, oggi potrebbe essere il giorno decisivo per la cessione del terzino elvetico dal club rossonero a titolo definitivo.

Sarebbe infatti previsto per la giornata odierna un nuovo incontro per definire la cessione di Rodriguez in granata: il Milan chiede 4 milioni di euro per il cartellino dell’ex Wolfsburg, arriverà la fumata bianca?