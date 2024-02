RETROSCENA Thiago Motta: incontro tra De Laurentiis e l’allenatore cercato dal Milan, come è andata

Tra i nomi accostati al Milan nel caso di addio a Pioli a fine stagione c’è Thiago Motta. L’agente ha svelato un retroscena

Le parole a Radio Kiss Kiss di Canovi, agente di Thiago Motta. Ha svelato un retroscena legato al Napoli sul futuro dell’attuale allenatore del Bologna, tra i candidati alla panchina del Milan in caso di addio a Pioli:

LE PAROLE – «Aurelio De Laurentiis incomincia il casting per il nuovo allenatore, poi risolto – a sorpresa – con l’arrivo di Rudi Garcia, subito disconosciuto dopo le prime partite di Champions League. In questo senso c’è anche un contatto forte con Thiago Motta, allenatore del Bologna che aveva ancora un anno di contratto. Non sarebbe stato poi così difficile, eventualmente, liberarlo per una big. De Laurentiis avrebbe portato argomentazioni “deboli”, con una società che di fatto avrebbe fatto capo a lui in tutto e per tutto, invece di cogliere l’occasione per cercare di migliorare la compagine già vittoriosa nell’anno precedente. Risposte che hanno scottato Thiago Motta che, ora, mette il veto sul possibile approdo al Napoli»