Retroscena Pulisic Musah: ecco cosa hanno fatto in vista del derby

Pulisic e Musah conquistano i tifosi del Milan. Ecco cosa hanno fatto in vista del derby contro l’Inter di sabato

Pulisic e Musah non perdono tempo. Sono stati gli ultimi a rientrare dalle Nazionali ma non si sono persi d’animo. Come riportato da Sky Sport sono rientrati nella notte di mercoledi alle 4:30 circa. Ieri non hanno perso tempo e hanno svolto defaticante e massaggi e oggi si sono uniti al gruppo Milan. Accelerando di fatto i tempi.

Hanno voglia di derby, voglia di essere protagonisti. Pioli osserva e ne tiene conto.