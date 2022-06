Retroscena Ibrahimovic: «Nell’intervallo col Sassuolo diceva “non è finita”». Lo racconta Tomori

A The Athletich Fikayo Tomori ha parlato così di Zlatan Ibrahimovic.

IBRAHIMOVIC – «Anche quando nell’intervallo dell’ultima giornata contro il Sassuolo, Zlatan continuava a dire che non era finita. Eravamo in vantaggio per 3-0. Ma lui diceva: ci sono ancora 45 minuti. Non abbiamo ancora fatto nulla. È stato così per le ultime sei o sette partite. Ogni volta che abbiamo vinto, ha mantenuto la concentrazione di tutti, ha continuato a parlare nello spogliatoio, ha cercato di essere positivo. Ovviamente si è già trovato in queste situazioni e ha vinto con il Milan, quindi ci ha aiutato».