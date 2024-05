Fofana Milan: OSTACOLO dalla Ligue 1, una big interessata al centrocampista che non chiude la porta

È ormai noto l’interesse del calciomercato Milan per Fofana. In tal senso però può esserci un ostacolo, una big è interessata

Oltre al difensore e al nuovo numero nove, il Milan si sta muovendo per colmare una lacuna che si è fatta sentire nella scorsa stagione: un centrocampista difensivo. In tal senso piace Fofana. Il giocatore ha aperto all’addio al Monaco ma i rossoneri dovranno fare i conti con la concorrenza del Psg, meta eventualmente gradita dal centrocampista, come confermato da lui stesso in conferenza stampa:

LE PAROLE – «PSG? Sì, è un grande club francese, un grande club europeo anche se non hanno ancora vinto la Champions. Se mi ci vedo? Non necessariamente, non sono ossessionato. Se arriverà, perché no, ma se non arriverà, non avrò incubi al riguardo»