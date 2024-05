Mercato Milan: rimpianto Dalot, l’ex rossonero eletto giocatore dell’anno in Premier

Tra i giocatori ceduti dal mercato Milan c’è Dalot. Il terzino può essere considerato un rimpianto: giocatore dell’anno in Premier

Rimpianto Dalot. I tifosi del Milan lo ricordano come un terzino di buon affidamento lasciato andar via forse un po’ troppo a cuor leggero. In tre anni Dalot è diventato una colonna degli inglesi, oltre che un titolare pressoché inamovibile del Portogallo.

La rivista The Athletic ha infatti eletto il 25enne di Braga Player of The Season, consacratolo pure agli occhi della critica. Nel gradimento dei tifosi, infine, soltanto il connazionale Bruno Fernandes lo ha preceduto nella classifica finale del Sir Matt Busby Award, premio che i sostenitori dello United consegnano annualmente al giocatore che meglio si è distinto nel corso della stagione.