Farris svela il RETROSCENA sul derby contro il Milan: «Lì ho capito che avremmo vinto lo scudetto»

Massimiliano Farris, vice allenatore dell’Inter, ha raccontato un aneddoto sul derby scudetto vinto contro il Milan

Le parole di Massimiliano Farris, vice allenatore dell’Inter, riportate da TMW su un aneddoto sul derby scudetto vinto dai neroazzurri contro il Milan:

LE PAROLE – «A un certo punto era chiaro che avremmo vinto lo scudetto, ma si è iniziato a dire che poteva succedere nel derby. I giocatori ribadivano che non importava quando, ma quel 22 aprile, rientrati nello spogliatoio dopo il riscaldamento, avevano organizzato un monitor in cui in genere inserivamo la formazione avversaria per ripetere le marcature. Invece sullo schermo è partita l’immagine dell’ultima giornata del campionato 2021. I ragazzi hanno detto ‘ricordiamoci che quel giorno abbiamo pianto’. Lì ho capito che si erano segnati il derby per vincere lo scudetto”»