Nel giorno della scomparsa di Berlusconi, Francesco Totti intervenuto ai microfoni di Sky ha svelato un retroscena di mercato che lo riguarda ai tempi della sua presidenza al Milan:

«Oggi perdiamo un grande pezzo di storia italiana e mondiale. Aveva tutte le armi per essere il numero uno, purtoppo ci ha lasciati. Quando ero giovane ha fatto di tutto per portarmi al Milan, poi dopo il mio percorso alla Roma era difficile staccarmi dalla mia squadra ideale e quella che ho sempre tifato. Lo ringrazierò a vita. Ha riportato il Monza in Serie A? E’ stato di parola»