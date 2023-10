Retegui recupera in tempo per Genoa Milan? Tutti gli aggiornamenti sulle condizioni dell’attaccante del Grifone

La sfida in programma questa sera tra Genoa e Milan a Marassi dovrebbe con ogni probabilità perdere uno dei protagonisti più attesi.

Come riportato da Il Secolo XIX questa mattina, Retegui infatti non dovrebbe recuperare per la sfida con i rossoneri: il problema al legamento collaterale del ginocchio sinistro impone all’attaccante un periodo di recupero. Rientrerà dopo la sosta.