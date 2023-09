Retegui Milan: scout in Sudamerica, ma non se ne fece nulla. Il retroscena di mercato riguardante l’attaccante

Retegui sta incantando con il Genoa e con il passare delle giornate rischia di diventare sempre più un rimpianto per il Milan. Calciomercato.com ha riportato un retroscena sul centravanti della Nazionale.

Anche i rossoneri l’avevano seguito a lungo inviando anche alcuni scout in Sudamerica. Un interesse però – si legge – che non è mai sfociato in una vera trattativa.