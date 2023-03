Retegui, Scaloni: «Non ero determinato a convocarlo»

Lionel Scaloni, c.t. dell’Argentina, parla così della mancata convocazione di Retegui con la nazionale Albiceleste

Lionel Scaloni, c.t. dell’Argentina, parla così della mancata convocazione di Retegui con la nazionale Albiceleste. Le sue dichiarazioni sull’attaccante obiettivo di mercato del Milan.

«Se gioca con l’Italia, farà bene. Non ha senso pensare se potesse essere o meno convocato dall’Argentina; non voglio convincere nessuno e magari condizionare il futuro di un giocatore se non sono determinato a convocarlo. È già successo con Marcos Senesi. Non ha senso frenare una carriera. In quella posizione abbiamo ragazzi che pensiamo siano bravi, in futuro vedremo se avremo ragione»