Repubblica- De Laurentiis positivo al Covid. Rischio isolamento a contatti

Repubblica, De Laurentiis positivo al Covid, intanto in isolamento i suoi contatti più stretti, quelli che ieri erano all’assemblea di Lega.

I FATTI DI IERI- Secondo quanto riportato da Repubblica, De Laurentiis non avrebbe indossato la mascherina in diversi momenti della giornata e avrebbe giustificato il suo malessere con una indigestione dovuta alle ostriche. Il presidente ha partecipato alla riunione in attesa dell’esito del tampone, nonostante i sintomi presenti da giorni. Esito che è arrivato ieri sera, ora test per tutti ed isolamento in caso di positività.