Thiago Motta Milan, Repice sicuro: «Se dovesse arrivare un’offerta da questo club…». Le parole del giornalista

Francesco Repice ha parlato ai microfoni di TMW di Thiago Motta, obiettivo del calciomercato Milan nel caso in cui si decidesse di non puntare più su Stefano Pioli. Ecco le parole del giornalista:

PAROLE – «Attenzione poi che a Liverpool non hanno ancora un allenatore. Se dovesse arrivare un’offerta dalla Premier a Motta…. Guardando in Italia poi ADL non può più sbagliare con gli allenatori».