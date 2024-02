Rennes Milan, Pioli non si fida: niente rischi, le possibili scelte

Rennes Milan, Pioli non si fida: niente rischi in Europa League, le possibili scelte per la sfida di domani

Giornata di vigilia in casa rossonera, con il Milan che domani sera andrà in scena sul campo del Rennes per la gara valevole per il ritorno dei playoff di Europa League. Pioli non vuole più correre rischi, per questo è pronto a schierare i titolari.

Perciò niente turnover: in campo andranno tra gli altri Pulisic, Giroud, Leao e Reijnders. Per quanto riguarda la difesa, invece, le scelte saranno praticamente obbligate. Lo riporta il Corriere dello Sport.