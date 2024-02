Rennes Milan, retroscena Loftus-Cheek: dialogo con Pioli, in panchina per questo motivo

Rennes-Milan, retroscena Loftus-Cheek: il centrocampista inglese, in accordo con Pioli, andrà in panchina per questo motivo

Come riferito da Tuttosport, nella sfida di questa sera tra Rennes e Milan Loftus-Cheek, mattatore dell’andata con una doppietta, partirà con ogni probabilità dalla panchina. La decisione è stata presa di comune accordo con Pioli.

Il noto quotidiano infatti spiega come in casa rossonera non si vogliano correre rischi in vista del big match di domenica contro l’Atalanta: l’inglese arriva da nove gare consecutive da titolare e c’è il rischio di incombere in qualche problema muscolare.