Rennes Milan: non solo la qualificazione, Pioli ha raggiunto questo traguardo

Non solo la qualificazione del Milan agli ottavi di Europa League ai danni del Rennes. Pioli ha festeggiato anche un altro traguardo

Doppia gioia. Non solo la qualificazione del Milan agli ottavi di Europa League ai danni del Rennes. Stefano Pioli ieri sera ha festeggiato anche un altro traguardo:

come riportato dal sito Opta, ha raggiunto la sua 12ª panchina alla guida del Milan in Coppa UEFA/Europa League (qualificazioni escluse), agganciando Nils Liedholm al secondo posto degli allenatori rossoneri con il maggior numero di match in questa competizione, dietro solo a Carlo Ancelotti (16).