Rennes Milan: Loftus Cheek potrebbe riposare, le idee di Pioli per sostituirlo

In vista del match di domani sera del Milan contro il Rennes, Pioli potrebbe far riposare Loftus Cheek. Chi può sostituirlo

Tra le possibili scelte di formazione per il match valido per il ritorno degli spareggi di Europa League 2023-24 tra Milan e Rennes, Stefano Pioli potrebbe far riposare Loftus Cheek.

In tal senso come riportato da Sky Sport per sostituirlo potrebbe optare tra uno tra Reijnders e Bennacer nel ruolo di trequartista. Vedremo poi domani quale sarà la sua decisione definitiva.