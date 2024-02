Rennes Milan: ballottaggio tra Jovic e Giroud, ecco chi è il favorito tra i due

Domani sera il Milan affronterà il Rennes in Europa League. In vista del match Pioli pensa ad un ballottaggio tra Jovic e Giroud

Mancano poco meno di 24 ore al match valido per il ritorno degli spareggi di Europa League tra Milan e Rennes e Pioli ha ancora qualche dubbio di formazione da sciogliere: tra questi c’è chi partirà titolare sulla fascia destra d’attacco tra Jovic e Giroud.

In tal senso come riportato da Sky Sport il serbo è favorito sul francese anche in virtù della squalifica in campionato che gli farà saltare le prossime due partite.