Rennes Milan, nessun dubbio sul peggiore in campo: «Ventre molle milanista»

Rennes-Milan, per la Gazzetta dello Sport è Yunus Musah il peggiore in campo tra le fila rossonere: Bourigeaud lo sovrasta

Come riportato dalle pagelle della Gazzetta dello Sport, il peggiore in campo nella sfida di ieri pomeriggio in Europa League tra Rennes e Milan è stato Yunus Musah (voto 5). Questo il giudizio della Rosea sull’americano sovrastato spesso e volentieri da Bourigeaud:

PAROLE – «Bourigeaud gli ruba palloni, spazi e tempi. Quasi mai è posizionato bene e quasi mai appoggia la fase offensiva. Ventre molle milanista».