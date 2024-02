Reijnders squalificato, Pioli ha in mente di sostituirlo così: le ultime verso Milan-Napoli

Reijnders squalificato, Pioli ha in mente di sostituirlo così: le ultime verso la sfida in programma domenica sera tra Milan e Napoli

Domani sera il Milan ospiterà il Napoli nella sfida valevole per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie A. Pioli dovrà fare a meno di Reijnders, che sarà in tribuna causa squalifica.

Come verrà sostituito il metronomo olandese (che in questa stagione e nella precedente non ha mai saltato una partita)? L’idea è far giocare Bennacer dal primo minuto in coppia con Adli. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.