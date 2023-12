Reijnders spiega il no al Barcellona: «Il ruolo non era adatto alle mie caratteristiche»

Il centrocampista del Milan, Tijjani Reijnders, è tornato sul suo approdo in rossonero e sul suo rifiuto alla proposta del Barcellona

Intervistato da Voetbal International, Tijjani Reijnders si è espresso così sul suo no al Barcellona per poi trasferirsi al Milan.

LE PAROLE – «Gli aspetti relativi ai contenuti calcistici sono stati fondamentali nella mia scelta. Volevo andare a una competizione importante, ma quello non era l’unico criterio. Il ruolo che aveva in mente il Barcellona era meno adatto alle mie caratteristiche. La mia forza sta nella metà campo offensiva e nel fare la spola avanti e indietro. E in termini di dimensioni del club, Milan e Barcellona sono nella stessa categoria».

