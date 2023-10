Reijnders: «Al Milan sta andando tutto bene, è importante per me crescere lì» ha detto il centrocampista olandese

Intervenuto ai microfoni di ESPN NL nel post partita di Francia-Olanda, Reijnders ha rilasciato le seguenti dichiarazioni.

REIJNDERS – «Sono felice perchè sto trovando continuità anche qui in nazionale, è importante per me crescere bene nel club e fare bene anche qui. Nel Milan sta andando tutto bene, dobbiamo continuare su questa strada. E’ un peccato aver perso, ma abbiamo fatto una grande partita, i francesi sono una squadra incredibile»