Reijnders Milan, il retroscena di mercato: lo cercò anche l’Inter. I dettagli

Il nuovo centrocampista del Milan, Tijjani Reijnders, è pronto al suo primo derby contro l’Inter: in passato era stato cercato dai nerazzurri

Tijjani Reijnders è in trepidante attesa di mettere piede in campo per Inter-Milan. L’olandese è stato protagonista finora di un’ottimo inizio di stagione in maglia rossonera, ed ha trovato anche la gioia dell’esordio con la nazionale olandese nella vittoria per 3-0 contro la Grecia. Un momento da favola per lui, che adesso si proietta verso un derby dal sapore particolare.

C’è infatti un retroscena di mercato legato all’ex Az Alkmaar, svelato da Calciomercato.com. Quando il centrocampista eliminò la Lazio in Conference League con l’AZ, attirò su di sé anche l’interesse dell’Inter (oltre che dei rossoneri). I nerazzurri avviarono i primi contatti con gli agenti del ragazzo, senza però arrivare ad una vera e propria trattativa.