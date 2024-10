Reijnders Milan, il papà svela: «Ho parlato col Barcellona, ma saebbe finito in panchina»

Reijnders Milan, il papà svela il motivo del rifiuto al Barcellona spiegando come ha spinto il figlio ad accettare i rossoneri

Il papà di Reijnders, Martin, al quotidiano olandese Algemeen Dagblad ha svelato alcuni retroscena sul trasferimento del figlio al Milan nonostante l’interesse del Barcellona.

LE PAROLE – «È semplice: voglio il meglio per i miei figli. Ho un sano spirito commerciale e buon senso. Non ho idea di come si organizzano i club e gli agenti che ricevono certe cifre. Ma non è una mia preoccupazone. Il mio interesse è che trovare il meglio per Tijjani. Secondo me, il 90% degli agenti non sono di grande utilità. Tijjani era nell’interesse anche di alcuni club inglesi. Anche questo è passato attraverso gli intermediari. Solo al Barcellona ho parlato direttamente con Deco, il direttore tecnico. Ovviamente è lusinghiero il fatto che lo avevano messo nel mirino, ma loro stavano cercando un sostituto per Sergio Busquets. Ma ho detto subito a Tijjani: ‘”Tu non sei quel tipo di giocatore. Prima che tu te ne accorga, finisci in panchina. E tu diventeresti l’ennesimo giocatore che fallisce all’estero“».