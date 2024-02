Reijnders Milan: svelato il motivo delle recenti esclusioni, il retroscena

Nelle partite del Milan contro il Monza e l’Atalanta Reijnders è partito dalla panchina. Svelato il motivo dell’esclusione

Per la prima volta dall’inizio della sua avventura al Milan, Reijnders è partito dalla panchina per due partite consecutive di Serie A 2023-24, addirittura non entrando affatto contro l’Atalanta.

Come riportato da Calciomercato.com si è trattato di una scelta tecnica segnale di come lo staff tecnico ha notato chiaramente un calo di rendimento. Contro la Lazio Pioli e il Milan si aspettano un salto di qualità in termini di personalità e leadership tecnica.