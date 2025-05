Reijnders Milan, trattativa calda con il Manchester City! Adesso c’è lo spiraglio. Segui le ultimissime sul club rossonero

Trattativa sempre più calda per Reijnders tra il Milan e il Manchester City. Le ultime riportate da calciomercato.com:

NOTIZIA – “Tra il Manchester City e Reijnders il feeling è forte. Tiji è lusingato dall’interesse, forte, di un tecnico che ha fatto la storia del calcio come Pep Guardiola. Nei giorni scorsi il giocatore ha aperto a questa possibilità nel rispetto totale che ha per il Milan. Tradotto in parole povere: non chiederà la cessione ma allo stesso tempo darebbe il via libera se i club dovessero trovare un accordo. E gli inglesi vanno di fretta perché vorrebbero il talento olandese già per il Mondiale per club che prenderà il via il prossimo 16 giugno. Una missione impegnativa considerando le esigenze di bilancio del Milan e la pioggia di milioni che il club rossonero si aspetta per il proprio gioiello. Ma la trattativa è calda tanto che sono attesi emissari del Manchester City all’inizio della prossima settimana“.