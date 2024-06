Reijnders al De Telegraaf: «Una COSA in particolare mi ha aiutato al Milan. Pressioni NORMALI, vi spiego perchè»

Tijjani Reijnders, centrocampista del Milan, ha commentato la sua prima stagione nel club rossonero: le dichiarazioni

Intervistato dal De Telegraaf, Tijjani Reijnders ha parlato così del primo anno al Milan:

PAROLE – «All’inizio ci vuole un po’ di tempo per abituarsi e adattarsi. In realtà mi è stato subito chiaro quale fosse il mio ruolo nel gruppo al Milan e quello che si aspettavano da me. Sono riuscito a farlo bene in questa stagione. Al di là di questo siamo stati aiutati tantissimo dalle persone che lavorano al Milan. Se giochi nell’Olanda o nel Milan è normale che ci sia pressione. È una specie di abitudine. Vuoi sempre esibirti per te stesso e per i tifosi. Spero di poter continuare il trend di questa stagione».