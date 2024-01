Il centrocampista del Milan, Tijjani Reijnders, ha espresso la propria felicità dopo la vittoria dei rossoneri contro il Cagliari

Attraverso i propri social, Tijjani Reijnders esulta per il successo ottenuto ieri sera dal Milan contro il Cagliari in Coppa Italia. Si trattava dell’esordio per l’olandese in questa competizione.

IL MESSAGGIO – «Ai quarti di finale di Coppa Italia 🏆🫡».