Reijnders FELICE dopo la convocazione per gli Europei, il messaggio del centrocampista rossonero: «Vivo il mio sogno» – VIDEO

Reijnders FELICE dopo la convocazione per gli Europei, il messaggio del centrocampista: «Vivo il mio sogno». Le parole del rossonero

Tijjani Reijnders ha manifestato tutta la sua gioia per la convocazione agli Europei con la sua Olanda attraverso un video postato sui socia. Ecco le parole del centrocampista rossonero:

PAROLE – «Ho sempre parlato di calcio con mio padre. Ogni volta discutevamo di quanto fosse importante cercare lo spazio dopo aver giocato il pallone. E’ qualcosa che ho sempre fatto nel mio gioco. Ho sempre avuto un obiettivo nella mia testa, competere e giocare a calcio al più alto livello possibile. In definitiva, ne è valsa la pena. Tutte quelle persone che sono lì per vedere te e il tuo club, ci danno una tale spinta! Entro in campo sempre con il sorriso per questo motivo. Certamente, nel passato, quando vedevo la nazionale olandese, mi univo nel cantare l’inno nazionale. Ma adesso stare lì in piedi e cantare l’inno mi dà un senso di grande orgoglio. E’ sempre speciale poter vestire quella divisa».