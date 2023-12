Reijnders a DAZN: «Bello incontrare Koopmeiners, stasera…». Le sue dichiarazioni prima della sfida con l’Atalanta

Reijnders è intervenuto ai microfoni di DAZN prima della sfida tra Milan e Atalanta. Le sue dichiarazioni.

REIJNDERS – «È sempre bello giocare contro un ex compagno (Koopmeiners) con cui ha condiviso tanto. Penso che sto parlando per entrambi se dico che non vediamo l’ora di incontrarci stasera»