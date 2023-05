Sospeso il nuovo regolamento FIFA sugli agenti: la situazione

Sospeso il nuovo regolamento sugli agenti: la situazione dopo la sentenza del tribunale di Dortmund

I procuratori tedeschi bloccano la FIFA sul nuovo regolamento sui procuratori. Ecco il comunicato dell’EFAA, l’European Football Agents Association:

«Il tribunale distrettuale di Dortmund ha sospeso l’applicazione del nuovo regolamento della FIFA sulla base di un’ingiunzione preliminare.

Siamo lieti di apprendere le notizie positive del tribunale distrettuale di Dortmund, in cui il giudice ha disposto la sospensione dell’esecuzione dell’art FFAR in Germania. Ci aspettiamo che questo giudizio funga da guida per molti altri giudici sia in Europa e fuori dall’Europa, forse rendendolo inutile per ulteriori contenzioso in quanto questo precedente può essere seguito da tutti gli altri paesi. L’EFAA è felice di vedere che il giudice tedesco ha mostrato più coraggio di tutti gli altri giudici nei vari contenziosi pendenti o in corso in Europa. L’EFAA ha fornito, sotto protesta e a titolo puramente di osservazione, un partecipante a partecipare al gruppo di lavoro degli agenti di calcio della FIFA che si terrà il 26 di Maggio, questa settimana

L’unica dichiarazione che porteremo avanti direttamente alla FIFA in questo incontro, è che la FIFA dovrebbe unirsi alla sospensione del FFAR in tutto il mondo e quello qualsiasi deroga all’attuale Regolamento sulla collaborazione con gli intermediari può essere legalmente valido solo dopo un’adeguata consultazione e negoziazione con gli agenti. Vediamo questa chiara dichiarazione del giudice come un incoraggiamento per ulteriori azioni e come un riconoscimento del ruolo importante che gli agenti hanno nel mondo della calcio. Continua… ma per ora ci congratuliamo con gli agenti tedeschi e con tutti gli agenti in tutto il mondo mentre lottiamo per gli stessi obiettivi».