Redondo compie 51 anni: ecco il ricordo del Milan sui social – VIDEO

Fernando Redondo, una vera e propria meteora al Milan, compie oggi 51 anni d’età. Ricordiamo la sua avventura in rossonero

Il Milan saluta la propria ex meteora Fernando Redondo che oggi compie 51 anni di età. Arrivato in rossonero nell’estate del 2000 per 17,5 milioni di euro, Redondo ha collezionato in rossonero appena 33 presenze in 4 stagioni riuscendo però ad alzare uno scudetto, una coppa italia e 1 Champions League.

L’avventura di Redondo al Milan fu condizionata enormemente dagli infortuni, tanto da non avergli permesso praticamente in nessuna occasione di dimostrare di essere lo stesso giocatore ammirato con la maglia del Real Madrid.