RedBird Milan: le reali cifre dell’accordo e i dettagli tra scadenza e interessi

Dopo l’indagine che sta i coinvolgendo il Milan con sotto l’occhio del ciclone la cessione del club da parte di Elliot a RedBird, torna in auge il finanziamento vendor loan concesso da Cardinale all’ex proprietario.

Calcio e Finanza sottolinea che “al 31 agosto 2022, la Società ha stipulato un accordo di prestito con ACM BIDCO B.V. per un importo di EUR 560.000.000,00. Il prestito prevede un tasso di interesse del 8% e ha una scadenza al terzo anniversario dalla data di chiusura”. È il veicolo tramite il quale Elliott ha provveduto a erogare il finanziamento ad ACM Bidco, la società controllata da RedBird per l’acquisto del Milan.

Il 21 ottobre del 2022 Rossoneri Sport Investment Luxembourg ha ricevuto 10 milioni come parziale rimborso, il 27 gennaio del 2023, in seguito a un accordo con Project Redblack S.a.r.l. il 95,73% – equivalente a oltre 526 milioni – del suo diritto e titolo al prestito finanziato. Nessuna somma sarà dovuta prima della scadenza del prestito al 30 giugno 2025. “Project Redblack S.a.r.l. ha confermato ai sensi di una lettera […] datata 28 agosto 2023, che non richiederà il pagamento o il rimborso di alcuna somma ai sensi dei Documenti Finanziari (come definiti nell’AFA) e dei Documenti Finanziari AFA (come definiti nell’AFA) dalla Società prima del 30 giugno 2025, e che con effetto dal 6 marzo 2023, non saranno pagabili o matureranno interessi o interessi di mora ai sensi dei Documenti Finanziari e dei Documenti Finanziari AFA