RedBird pronto ad investire in Formula 1: ecco i dettagli

RedBird pronto ad investire in Formula 1: trattativa in corso con la scuderia Alpine per entrare in società. Ecco i dettagli

Secondo quanto riportato da Bloomberg.com, RedBird di Gerry Cardinale sarebbe pronto ad investire anche in Formula 1.

In particolare, la società proprietaria del Milan sarebbe in trattativa con Alpine per entrare in società come investitore di minoranza. Inoltre, l’accordo potrebbe essere ufficializzato la settimana prossima a un evento dell’Alpine UK..