Record Pulisic: l’americano si migliora, il dato raggiunto contro il Frosinone

Record Pulisic. Nella vittoria del Milan contro il Frosinone tra i protagonisti c’è stato l’americano. L’esterno rossonero si è migliorato rispetto al passato, il record:

nel giorno in cui ha festeggiato le 200 presenze nei top 5 campionati, con la rete del 2-0, realizzata sfruttando il prezioso assist di Maignan, ha raggiunto i 5 gol in appena 12 partite di Serie A giocate, superando di fatto il totale di reti realizzate in un’intera stagione di Bundesliga ai tempi del Dortmund. Ora mette nel mirino il traguardo realizzato ai tempi de Chelsea in Premier League (9)