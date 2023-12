Record Jovic: mai così bene in Serie A, il Milan può ripartire anche da lui

Tra le poche note liete del mese di dicembre del Milan c’è Jovic. Il serbo da record nelle ultime 3 partite giocate in Serie A

I rossoneri ripartono (anche) da lui? Tra le poche note liete del mese di dicembre del Milan c’è Jovic. Il serbo da record nelle ultime 3 partite giocate in Serie A:

il serbo mai infatti aveva segnato per tre partite consecutive in campionato. Il tutto condito dall’assist contro il Frosinone. In generale alla 17a giornata ha realizzato in maglia rossonera già la metà delle reti rispetto a quelle messe a segno in maglia Fiorentina in un’intera stagione