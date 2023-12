Record Giroud: il francese eguaglia Ibrahimovic in Atalanta Milan

Nonostante la sconfitta per Giroud Atalanta Milan resta una partita da record. Eguagliato Ibrahimovic, il dato record

in numero 9 rossonero ha raggiunto lo svedese in quanto a gol realizzati in trasferta (7) in una stagione (2019-20/ 2021-22) dopo aver compiuto 36 anni. Lo stesso Zlatan però resta al comando di questa classifica nella stagione 2020-21 (8).