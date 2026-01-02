Rebic non dimentica il Milan: «In rossonero i miei anni migliori, ho dimostrato a me stesso una cosa»

Rebic ha ricordato con grande affetto gli anni trascorsi al Milan: le dichiarazioni dell’esterno croato non passano inosservate

Dalla Croazia arrivano parole cariche di nostalgia e orgoglio da parte di un ex protagonista dello scudetto rossonero del 2022. Ante Rebić, attualmente in forza all’Hajduk Spalato, è tornato a parlare della sua esperienza in Italia in un’intervista ai canali ufficiali del club croato. Per l’attaccante classe 1993, gli anni trascorsi a San Siro rappresentano l’apice assoluto del suo percorso professionale.

Le dichiarazioni: “Ho dimostrato di poter stare tra i grandi”

Rebić, che ha vestito la maglia del Milan tra il 2019 e il 2023 collezionando 123 presenze e 29 gol, non ha avuto dubbi nel definire quel quadriennio come il più significativo della sua vita sportiva:

Il livello più alto:

“Dal punto di vista calcistico, il mio periodo al Milan è stato il più bello. Ho giocato ai livelli più alti e con grandi nomi”, ha dichiarato il croato, ricordando probabilmente le battaglie vissute al fianco di leader come . La sfida vinta: Dopo le difficoltà iniziali in Serie A con Fiorentina e Verona, Rebić sente di aver compiuto a Milano la sua definitiva consacrazione: “Ho provato a me stesso che io lì ci potevo stare”.

Presente all’Hajduk: rinascita in patria

Dopo le parentesi meno fortunate con Beşiktaş e Lecce, Rebić sembra aver ritrovato continuità a casa sua, a Spalato. I numeri della stagione 2025/26 certificano il suo contributo alla causa dell’Hajduk: